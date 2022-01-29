Камерун обыграл Гамбию и вышел в полуфинал Кубка африканских наций

Сегодня, 29 января, на стадионе «Дуала» в Камеруне, проходил матч четвертьфинала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Гамбии и Камеруна. Победу одержали номинальные гости со счётом 2:0.



Счёт в матче на 50-й минуте открыл нападающий Камеруна Карл Токо Экамби, отличившийся с передачи Коллинса Фая. Спустя семь минут Экамби забил вновь, на этот раз ему ассистировал полузащитник Мартин Онгла.



Таким образом, сборная Камеруна выходит в полуфинал Кубка африканских наций, Гамбия покидает турнир. В 1/2 финала турнира Камерун встретится с победителем пары Египет — Марокко.



Напомним, Кубок африканских наций проходит на территории Камеруна. Турнир начался 9 января и продолжится до 6 февраля.