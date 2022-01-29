Вьери о Влаховиче в «Ювентусе»: теперь посмотрим, готов ли Аллегри тренировать эту команду

Бывший нападающий «Ювентуса» Кристиан Вьери прокомментировал переход серба Душана Влаховича в туринскую команду.

«Ювентус» сделал отличный, невероятный ход. И за это надо благодарить Аньелли. Игрок выбрал одну из самых больших команд мира. Теперь Аллегри должен дать «Ювентусу» играть. Хватит игры, которую команда демонстрировала до сих пор, она неприемлема.



Аньелли часто критикуют, но два года назад он заполучил лучшего защитника мира, де Лигта. В прошлом году он привёл Кьезу, заплатил много денег за него. Теперь он взял Влаховича за € 75 млн. Это очень сильные молодые люди, готовые играть.



Теперь мы посмотрим, готов ли Аллегри тренировать эту команду. «Ювентус» не может ждать два или три года, чтобы бороться за скудетто. Больше никаких оправданий», – цитирует Вьери Tuttomercatoweb.