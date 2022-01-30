Источник: защитник «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Бордо»

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс стал игроком французского «Бордо». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере»
Ранее сообщалось, что главный тренер манкунианцев Ральф Рангник пока не дал «зелёный свет» на переход английского футболиста.
Защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 4 млн.
В начале января Джонс принял участие в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». До этого его последней игрой за клуб был матч 1/16 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0), который прошёл 26 сентября 2020 года. Причиной долгого отсутствия защитника стала тяжёлая травма колена.
«МЮ» в добавленное время вырвал победу у «Вест Хэма»:
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