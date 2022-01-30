«Тоттенхэм» увеличил предложение по Кулушевски до € 40 млн

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает попытки оформить переход полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски в зимнее трансферное окно. Английский клуб увеличил предложение о трансфере до € 40 млн, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
«Тоттенхэм» намерен взять шведского футболиста в аренду с правом выкупа. «Шпоры» будут обязаны выкупить игрока, если успешно квалифицируются в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2022/2023, также Кулушевски должен провести определённое количество матчей.
Ранее сообщалось, что английский клуб предлагал за полузащитника € 30 млн.
Кулушевски перешёл в «Ювентус» из «Аталанты» в 2020 году. В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 18 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт Кулушевски истекает в 2025 году.
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