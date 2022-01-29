Деян Кулушевски близок к уходу в аренду в «Тоттенхэм»

Лондонский «Тоттенхэм» близок к тому, чтобы арендовать полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «Тоттенхэм» предлагает аренду с возможностью выкупа игрока при определённых условиях за € 30 млн. Итальянский клуб требует опцию обязательного выкупа игрока за € 40 млн. Стороны ищут компромисс.
Кулушевски перешёл в «Ювентус» из «Аталанты» в 2020 году. В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 18 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт Кулушевски истекает в 2025 году.
«Ювентус» набрал 38 очков в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Тоттенхэм» в 20 матчах английской Премьер-лиги набрал 36 очков и занимает промежуточное седьмое место, проведя на несколько матчей меньше, чем конкуренты.
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