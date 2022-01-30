«Химки» презентовали новый клубный стиль в честь своего 25-летия

Подмосковные «Химки» презентовали новый клубный стиль в честь 25-й годовщины со дня своего создания.

«Наша команда была сформирована в 1996 году на базе двух городских коллективов — «Новатор» и «Родина». Однако указ об образовании профессионального клуба был подписан именно 30 января 1997 года. Эта дата считается днём рождения ФК «Химки».



Мы поздравляем наших болельщиков, сотрудников клуба, футболистов, тренерский штаб и всех, кто был неразрывно связан с историей «Химок».



К юбилейному Дню рождения клуб разработал новый фирменный стиль, который украсит социальные сети и официальный сайт клуба во второй части сезона РПЛ. За основу обновлённого дизайна был взят хештег #этотольконачало.



Центральное место в новом дизайне занимают римские цифры XXV и элементы космоса, связанные с основными предприятиями ракетно-космической промышленности городского округа Химки. Большое внимание уделено отрисовке цифр «XX». Кроме первоначального значения, «X» визуально ассоциируется с «Химками» и одной из главных достопримечательностей города — монументом «Противотанковые ежи», — сообщается на официальном сайте «Химок».

Фото опубликовано в «инстаграме» пресс-службы «Химок».