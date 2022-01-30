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Дагестанский тренер дал эмоциональное послематчевое интервью. Видео

Дагестанский тренер дал эмоциональное послематчевое интервью. Видео
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Главный тренер команды «Кизляр», выступающей в ЛФЛ Дагестана, Шамиль Магомедов дал эмоциональное послематчевое интервью, которое стало резонансным в социальных сетях.

Команда Магомедова, доминируя по ходу встречи, сыграла вничью с клубом «Пенджаб» (4:4), что вывело из себя наставника «Кизляра».

Дагестанский тренер дал эмоциональное послематчевое интервью

«Доволен ли я результатом? Как можно быть довольным такой игрой? Когда 50 моментов не забили, и довольным ничьей быть, жи есть… Так легко было с ними играть! Я клянусь, сколько играю в ЛФЛ, жи есть, уже три-четыре года, жи есть, так легко мне ни с одной командой не было играть, жи есть.

Здесь можно было идти и забивать, жи есть, сколько по кайфу. Я не знаю, жи есть… Столько моментов, извиняюсь за мат. Столько моментов… Как можно не забивать?! Хватит уже, тормозите, сердце болит! Забейте говорю, эй! Что по кайфу делайте!

Вот этот тоже балбес наш – Омаров. Натуральный балбес, жи есть. Симулирует, ложится… Ударь уже, пас отдай, хоть что-нибудь сделай. Нет же! Клянусь, жи есть, вся злость у меня на этого одного человека, жи есть. Больше всех на него одного злюсь. Целый день кушает, 24 на 7, у себя на квартире. Я ему говорю: «Эй, хавать перестань, играть не сможешь!» А он на футбол идёт и ещё печенье закидывает. Я говорю: «Эй, хватит кушать, сейчас обделаешься (в оригинале использовано более грубое слово. —Прим. «Чемпионата») где-нибудь», — сказал Магомедов в послематчевом интервью.

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