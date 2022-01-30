Матч «Арсенал» — «Акрон» отменён из-за большого количества травм в тульском клубе

Товарищеский матч «Арсенала» с тольяттинским «Акроном» был отменён из-за большого количества травмированных футболистов в составе тульского клуба, сообщает пресс-служба «Арсенала».



Встреча должна была состояться сегодня, 30 января. Помимо матча с тольяттинским клубом, у «Арсенала» была запланирована игра с сербской командой «Нови Пазар».

Тульский «Арсенал» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре Российской Премьер-Лиги после зимней паузы тульский «Арсенал» на выезде сыграет с «Сочи». Встреча пройдёт 26 февраля.