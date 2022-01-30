Фабиньо оценил игру Конате, который перешёл в «Ливерпуль» прошлым летом

Бразильский полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо оценил игру французского защитника мерсисайдцев Ибраима Конате.
«Конате играет очень хорошо. Когда у него есть возможность выйти на поле, он всегда показывает, почему «Ливерпуль» хотел его. Он всегда очень хорош. АПЛ — непростая лига для центральных защитников. Конате молод, но уже демонстрирует свой опыт.
Ибраима сильный и быстрый, поэтому он вписался в стиль АПЛ. Он всегда играет с Матипом или ван Дейком, поэтому для него важно иметь рядом опытного игрока», — приводит слова Фабиньо официальный сайт «Ливерпуля».
Напомним, Конате перешёл в «Ливерпуль» из «Лейпцига» летом 2021 года за € 40 млн. В нынешнем розыгрыше АПЛ защитник принял участие в семи матчах.
«Ливерпуль» обыграл на выезде «Кристал Пэлас»:
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