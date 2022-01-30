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«Нижний Новгород» сыграл вничью с черногорским клубом в товарищеском матче

«Нижний Новгород» сыграл вничью с черногорским клубом в товарищеском матче
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В товарищеском матче на сборе в Турции «Нижний Новгород» встречался с черногорским клубом «Дечич». Игра прошла на футбольном поле отеля «Нирвана Космополитен» в Анталии и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов. Через 6 минут полузащитник «Дечича» Кристиян Вулай сравнял счёт.

«Нижний Новгород» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков. В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва «Нижний Новгород» сыграет с «Уралом». Матч пройдёт в Нижнем Новгороде 26 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 января 2022, воскресенье. 11:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
1 : 1
Дечич
Тузи, Черногория
1:0 Сулейманов – 25'   1:1 Вулай – 31'
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