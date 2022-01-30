«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по поводу обвинений в адрес Гринвуда

В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на обвинения в адрес нападающего команды Мэйсона Гринвуда. Ранее девушка футболиста Гарриет Робсон показала следы побоев и обвинила Гринвуда в насилии.



«Нам известно о фотографиях и обвинениях, циркулирующих в социальных сетях. Мы не будем делать никаких комментариев, пока не будут установлены факты. «Манчестер Юнайтед» выступает против насилия», — приводит текст заявления клуба Manchester Evening News.

Напомним, Гринвуд выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе манкунианцев форвард — финалист Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021. С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии.