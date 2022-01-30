Девушка Гринвуда показала следы побоев и обвинила игрока в насилии

Модель Гарриет Робсон, девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мэйсона Гринвуда, обвинила партнёра в насилии.
Девушка опубликовала фотографии на своей странице в «Инстаграме», на которых запечатлены кровоподтёки на её лице и синяки на руках и ногах.
«Для всех, кто хотел знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», — написала Робсон.
Фото: «Инстаграм» Гарриет Робсон
Фото: «Инстаграм» Гарриет Робсон
Напомним, Гринвуд выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе манкунианцев форвард — финалист Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021. С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии.
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