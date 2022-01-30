Адама Траоре прокомментировал свой переход в «Барселону»

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре, который на правах аренды присоединился к каталонской «Барселоне», прокомментировал свой переход.

«Я вернулся. Самое главное сейчас поговорить с тренером и узнать, чего он хочет от меня. Буду выкладываться на сто процентов. У меня остались те же сильные качества, что и были, но при этом я вырос как игрок. Любой, кто видел меня в академии, знает, как я могу играть. Постараюсь выложиться на максимум.

Моя цель — работать и расти день за днём. Я всегда это говорил: если я ничему не научился за день, то этот день для меня потерян. Надеюсь учиться у великого тренера, который много выиграл и является легендой. Хочу поблагодарить за доверие, которое «Барселона» оказала мне, и оправдать это доверие своей игрой на поле», — приводит слова Траоре Marca.

Сообщалось, что каталонский клуб будет полностью выплачивать футболисту зарплату на период аренды. В сделку будет включено необязательное право выкупа 26-летнего футболиста в конце аренды в размере € 30 млн.



Траоре — воспитанник «Барселоны». Нападающий находился в структуре клуба с 2004 по 2015 год, проведя за основную команду сине-гранатовых четыре матча и забив один гол.



Испанец перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:

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