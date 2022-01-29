«Барселона» объявила о переходе Адама Траоре с помощью ребуса

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре на правах аренды присоединился к каталонской «Барселоне», сообщает «твиттер» сине-гранатовых.
Пресс-служба «Барсы» решила оригинальным способом объявить о переходе испанца. Каталонцы составили ребус, в котором были зашифрованы имя и фамилия форварда.
Фото ребуса.
Ранее стало известно, что игрок прошёл медобследование. Сообщалось, что каталонский клуб будет полностью выплачивать футболисту зарплату на период аренды. В сделку будет включено необязательное право выкупа 26-летнего футболиста в конце аренды в размере € 30 млн.
Траоре — воспитанник «Барселоны». Нападающий находился в структуре клуба с 2004 по 2015 год, проведя за основную команду сине-гранатовых четыре матча и забив один гол.
Испанец перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 29 января 2022
-
22:09
-
21:56
-
21:52
-
21:38
-
21:37
-
21:27
-
21:24
-
21:18
-
21:16
-
21:10
-
20:57
-
20:46
-
20:42
-
20:32
-
20:30
-
20:19
-
20:18
-
20:15
-
19:54
-
19:41
-
19:30
-
19:30
-
19:22
-
19:18
-
19:11
-
19:02
-
18:56
-
18:49
-
18:39
-
18:37
-
18:37
-
18:27
-
18:20
-
18:19
-
18:17