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«Барселона» объявила о переходе Адама Траоре с помощью ребуса

«Барселона» объявила о переходе Адама Траоре с помощью ребуса
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Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре на правах аренды присоединился к каталонской «Барселоне», сообщает «твиттер» сине-гранатовых.

Пресс-служба «Барсы» решила оригинальным способом объявить о переходе испанца. Каталонцы составили ребус, в котором были зашифрованы имя и фамилия форварда.

Фото ребуса.

Ранее стало известно, что игрок прошёл медобследование. Сообщалось, что каталонский клуб будет полностью выплачивать футболисту зарплату на период аренды. В сделку будет включено необязательное право выкупа 26-летнего футболиста в конце аренды в размере € 30 млн.

Траоре — воспитанник «Барселоны». Нападающий находился в структуре клуба с 2004 по 2015 год, проведя за основную команду сине-гранатовых четыре матча и забив один гол.

Испанец перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:

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