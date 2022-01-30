Форвард сборной Нидерландов проходит медосмотр в «Бёрнли». Трансфер обойдётся в € 14,4 млн

Нападающий «Вольфсбурга» и сборной Нидерландов Ваутер Вегорст близок к переходу в английский «Бёрнли», сообщает Daily Mail.
По информации источника, сегодня, 30 января, форвард проходит медобследование для осуществления трансфера. Отмечается, что переход игрока обойдётся «Бёрнли» в £ 12 млн (€ 14,4 млн).
Вегорст выступает за «Вольфсбург» с 2018 года, куда перешёл из АЗ за € 10,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги нидерландец сыграл в 18 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Лидс» — «Бёрнли»:
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