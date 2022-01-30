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Форвард сборной Нидерландов проходит медосмотр в «Бёрнли». Трансфер обойдётся в € 14,4 млн

Форвард сборной Нидерландов проходит медосмотр в «Бёрнли». Трансфер обойдётся в € 14,4 млн
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Нападающий «Вольфсбурга» и сборной Нидерландов Ваутер Вегорст близок к переходу в английский «Бёрнли», сообщает Daily Mail.

По информации источника, сегодня, 30 января, форвард проходит медобследование для осуществления трансфера. Отмечается, что переход игрока обойдётся «Бёрнли» в £ 12 млн (€ 14,4 млн).

Вегорст выступает за «Вольфсбург» с 2018 года, куда перешёл из АЗ за € 10,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги нидерландец сыграл в 18 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Лидс» — «Бёрнли»:

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