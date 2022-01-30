Полузащитник тульского «Арсенала» находится на сборах с «Уфой»

Полузащитник тульского «Арсенала» Валерий Громыко находится на сборах «Уфы» в турецком Белеке. Белорусский футболист запечатлён на клубной фотографии, опубликованной в «Инстаграме».
Громыко расположился между Артёмом Голубевым и Гамидом Агаларовым
25-летний Громыко стал игроком тульского «Арсенала» в январе 2020 года, перейдя из «Шахтёра» Солигорск. Всего за российскую команду полузащитник принял участие в 19 матчах, в которых отдал две голевые передачи. С июля по декабрь 2021 года Громыко выступал в составе белорусского БАТЭ.
Действующее соглашение полузащитника с тульским клубом истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает белорусского футболиста в € 650 тыс.
«Уфа» возобновит сезон в Российской Премьер-Лиге гостевым матчем с «Ахматом», который пройдёт в Грозном в конце февраля.
- 30 января 2022
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