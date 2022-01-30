Nike, спонсирующий Гринвуда, выступил с заявлением по поводу обвинений в адрес игрока

В компании Nike отреагировали на обвинения в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. Ранее девушка футболиста Гарриет Робсон показала следы побоев и обвинила Гринвуда в насилии.
«Мы глубоко обеспокоены тревожными заявлениями и будем продолжать внимательно следить за ситуацией», — цитирует представителя Nike The Athletic.
Напомним, Гринвуд выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе манкунианцев форвард — финалист Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021. С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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