«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Лиона» Гимарайнса

Полузащитник «Лиона» Бруно Гимарайнс стал игроком «Ньюкасл Юнайтед», сообщает официальный сайт английского клуба.
Картинка размещена в «твиттере» «Ньюкасла».
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит € 40 млн, ещё € 2 млн предусмотрены в качестве бонусов. Гимарайнс подписал контракт с «Ньюкаслом» до 2026 года. Сделку заключили в Бразилии. На Гимарайнса также претендовал «Арсенал», но в итоге борьбу за Бруно выиграл «Ньюкасл».
В январе 2020 года «Лион» приобрёл футболиста у «Атлетико Паранаэнсе» за € 20 млн. В текущем сезоне Бруно провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью результативными передачами. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в € 30 млн.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл»:
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