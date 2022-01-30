«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Лиона» Гимарайнса

Полузащитник «Лиона» Бруно Гимарайнс стал игроком «Ньюкасл Юнайтед», сообщает официальный сайт английского клуба.

Картинка размещена в «твиттере» «Ньюкасла».

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит € 40 млн, ещё € 2 млн предусмотрены в качестве бонусов. Гимарайнс подписал контракт с «Ньюкаслом» до 2026 года. Сделку заключили в Бразилии. На Гимарайнса также претендовал «Арсенал», но в итоге борьбу за Бруно выиграл «Ньюкасл».



В январе 2020 года «Лион» приобрёл футболиста у «Атлетико Паранаэнсе» за € 20 млн. В текущем сезоне Бруно провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью результативными передачами. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в € 30 млн.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл»:

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