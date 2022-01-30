Червиченко: есть ощущение, что в Германии Азмун превратится в посредственного игрока

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в немецкий «Байер».

«Не думаю, что «Зенит» упустил Азмуна — от клуба ничего не зависело. Сердар хотел себя попробовать в Европе — он пробует.



Что касается Алберто, надо посмотреть полгода, а затем уже делать выводы. С Клаудиньо же «Зенит» угадал, поэтому не исключено, что Алберто будет лучше Азмуна. Для РПЛ Сердар был очень хорош, но он использовал только половину своих стопроцентных моментов. Азмун не игрок суперкласса. Есть ощущение, что в Германии Азмун превратится в довольно посредственного игрока», — рассказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.