«Ливерпуль» предложил «Фулхэму» € 6 млн за 19-летнего полузащитника

Полузащитник «Фулхэма» Фабио Карвалью может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 19-летнего игрока заинтересован «Ливерпуль», сообщает ESPN со ссылкой на Sky Sports.
По информации источника, красные предложили лондонцам £ 5 млн (€ 6 млн) за трансфер футболиста.
Хавбек является воспитанником «Фулхэма». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, Карвалью сыграл в 18 матчах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
«Ливерпуль» обыграл на выезде «Кристал Пэлас»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 30 января 2022
-
21:00
-
20:40
-
20:39
-
20:26
-
20:21
-
20:01
-
19:54
-
19:53
-
19:34
-
19:32
-
19:22
-
19:15
-
19:03
-
19:01
-
18:52
-
18:41
-
18:33
-
18:33
-
18:25
-
18:19
-
18:08
-
18:06
-
17:57
-
17:45
-
17:40
-
17:20
-
17:08
-
17:03
-
16:57
-
16:47
-
16:39
-
16:30
-
16:26
-
16:13
-
16:02