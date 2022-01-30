«Ливерпуль» предложил «Фулхэму» € 6 млн за 19-летнего полузащитника

Полузащитник «Фулхэма» Фабио Карвалью может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 19-летнего игрока заинтересован «Ливерпуль», сообщает ESPN со ссылкой на Sky Sports.



По информации источника, красные предложили лондонцам £ 5 млн (€ 6 млн) за трансфер футболиста.



Хавбек является воспитанником «Фулхэма». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.



В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, Карвалью сыграл в 18 матчах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

«Ливерпуль» обыграл на выезде «Кристал Пэлас»:

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