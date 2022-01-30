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В «Рубине» прокомментировали расторжение контракта с Деспотовичем

В «Рубине» прокомментировали расторжение контракта с Деспотовичем
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Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал расторжение контракта с сербским форвардом Джордже Деспотовичем.

«Джордже большое спасибо за профессионализм и плодотворную работу. Расстались мы по обоюдному согласию. Как я уже говорил, он собирался уйти и активно подыскивал варианты, а мы его желание поддержали. В любом случае он вписал себя в историю клуба, а прошлый сезон вообще, наверное, стал его лучшим в карьере, он очень помог команде», — приводит слова Яровинского пресс-служба казанской команды в «Телеграме».

Контракт с Деспотовичем был расторгнут по обоюдному согласию сторон сегодня, 30 января. 29-летний Деспотович в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Контракт Деспотовича с казанским клубом истекал в 2023 году.

Ранее Деспотович выступал в России в составе «Оренбурга».

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