«Рубин» расторг контракт с Деспотовичем
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович расторг контракт с командой по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в «Телеграме».
«Рубин» и Джордже Деспотович расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Джордже перешёл в наш клуб в июле 2020 года и сыграл за «Рубин» 36 матчей, в которых забил 15 голов. Спасибо за всё, Деспот! Желаем тебе успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении пресс-службы «Рубина».
29-летний Деспотович в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Контракт Деспотовича с казанским клубом истекал в 2023 году.
Ранее Деспотович выступал в России в составе «Оренбурга».
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