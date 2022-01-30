«Рубин» расторг контракт с Деспотовичем

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович расторг контракт с командой по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в «Телеграме».



«Рубин» и Джордже Деспотович расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Джордже перешёл в наш клуб в июле 2020 года и сыграл за «Рубин» 36 матчей, в которых забил 15 голов. Спасибо за всё, Деспот! Желаем тебе успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении пресс-службы «Рубина».

29-летний Деспотович в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Контракт Деспотовича с казанским клубом истекал в 2023 году.



Ранее Деспотович выступал в России в составе «Оренбурга».