Деспотович опроверг конфликт со Слуцким

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, 30 января разорвавший контракт с казанским клубом, опроверг конфликт с главным тренером команды Леонидом Слуцким.



«Конфликта со Слуцким не было, скажу честно. Доченьку назову Леонида», — рассказал Деспотович в прямом эфире «Инстаграма».

29-летний Деспотович в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Контракт Деспотовича с казанским клубом истекал в 2023 году.



Ранее Деспотович выступал в России в составе «Оренбурга». Сообщалось, что новым клубом сербского нападающего должен стать тульский «Арсенал».



28 февраля «Рубин» возобновит сезон в Российской Премьер-Лиге гостевым матчем с «Зенитом».