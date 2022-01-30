Деспотович опроверг конфликт со Слуцким
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Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, 30 января разорвавший контракт с казанским клубом, опроверг конфликт с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
«Конфликта со Слуцким не было, скажу честно. Доченьку назову Леонида», — рассказал Деспотович в прямом эфире «Инстаграма».
29-летний Деспотович в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Контракт Деспотовича с казанским клубом истекал в 2023 году.
Ранее Деспотович выступал в России в составе «Оренбурга». Сообщалось, что новым клубом сербского нападающего должен стать тульский «Арсенал».
28 февраля «Рубин» возобновит сезон в Российской Премьер-Лиге гостевым матчем с «Зенитом».
Новость по теме«Рубин» расторг контракт с Деспотовичем
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