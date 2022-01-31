«Монако» обыграл «Ланс» в Кубке Франции. Головин вышел на замену и получил жёлтую карточку

«Монако» одержал победу над «Лансом» в матче 1/8 финала Кубка Франции. Встреча прошла в Лансе на стадионе «Феликс Болар» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе «Монако» дублем отметился Виссам Бен-Йеддер, по голу забили Жан Лукас и Софьян Диоп. У «Ланса» отличились Уэсли Саид и Арно Калимуэндо.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 65-й минуте, заменив Диопа. Для 25-летнего игрока это первое появление на поле в 2022 году. Головин с конца декабря прошлого года восстанавливался после растяжения брюшной мышцы, пропустив три матча монегасков. В последний раз он играл в 3-м круге Кубка Франции с «Ред Старом» (2:0), матч с которым состоялся 19 декабря.
На 72-й минуте Головин получил жёлтую карточку.
«Монако» вышел в четвертьфинал Кубка Франции. «Ланс» завершил своё выступление в турнире.
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