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Сборная Канады обыграла США в отборе ЧМ-2022

Сборная Канады обыграла США в отборе ЧМ-2022
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Завершился матч 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Канады принимала США. Встреча прошла в Гамильтоне (Канада) на стадионе «Тим Хортонс Филд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Сборная Канады открыла счёт в матче на седьмой минуте после точного удара Кайла Ларина. На пятой добавленной минуте Сэм Адекугбе забил второй гол, поставив окончательную точку в матче.

Таким образом, сборная Канады одержала пятую победу подряд. Сборная США, в свою очередь, прервала четырёхматчевую беспроигрышную серию (3 победы и ничья).

Канада возглавляет турнирную таблицу, набрав 22 очка. Сборная США, набрав 18 очков, находится на втором месте турнирного зачёта.

ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 10-й тур
30 января 2022, воскресенье. 23:05 МСК
Канада
Окончен
2 : 0
США
1:0 Ларин – 7'   2:0 Адекугбе – 90+5'
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