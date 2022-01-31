Сборная Канады обыграла США в отборе ЧМ-2022
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Завершился матч 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Канады принимала США. Встреча прошла в Гамильтоне (Канада) на стадионе «Тим Хортонс Филд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Сборная Канады открыла счёт в матче на седьмой минуте после точного удара Кайла Ларина. На пятой добавленной минуте Сэм Адекугбе забил второй гол, поставив окончательную точку в матче.
Таким образом, сборная Канады одержала пятую победу подряд. Сборная США, в свою очередь, прервала четырёхматчевую беспроигрышную серию (3 победы и ничья).
Канада возглавляет турнирную таблицу, набрав 22 очка. Сборная США, набрав 18 очков, находится на втором месте турнирного зачёта.
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