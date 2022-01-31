Футболисты сборных Египта и Марокко устроили драку в подтрибунном помещении

Между футболистами сборной Египта и Марокко произошли столкновения после четвертьфинала Кубка африканских наций, сообщает Lebuteur.
По данным источника, драка между игроками произошла в подтрибунном помещении.
Сам матч завершился победой сборной Египта в дополнительное время со счётом 2:1.
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В полуфинале сборная Египта сыграет с Камеруном. В другом полуфинальном матче национальная команда Сенегала сыграет с Буркина-Фасо.
Кубок африканских наций проходит с 9 января по 6 февраля. Действующим победителем турнира является сборная Алжира, которая в финальном матче прошлого розыгрыша взяла верх над национальной командой Сенегала со счётом 1:0. Рекордсменом по количеству победу в Кубке африканских наций является сборная Египта, которая выигрывала турнир 7 раз.
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