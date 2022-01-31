Кучаев рассказал, как принимал решение о переходе в «Рубин»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев, перешедший в «Рубин» на правах аренды до конца текущего сезона, рассказал, с кем советовался перед переездом в Казань.

«Я больше с Василием Владимировичем (Березуцким) разговаривал. Интересовался и его мнением, стоит ли сейчас уходить из ЦСКА. Он ответил: «Ты уже большой мальчик и должен принимать решение сам», – передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

В нынешнем сезоне Кучаев провел за красно-синих 15 матчей, в которых забил 1 гол. Перед уходом в аренду полузащитник продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/2024.

Напомним, россиянин Константин Кучаев выступает за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге с сезона-2018/2019. За это время он провёл за московский клуб 85 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.