«Слуцкий подколол: «Как Лена вообще с тобой живёт?» Новый поворот в карьере Кучаева

Почему покинул родной ЦСКА и о чём обычно спорит с девушкой — знаменитой фигуристкой.

Кучаев со Слуцким практически разминулись в ЦСКА в середине десятых. В то время как тренер добывал с красно-синими последнее на данный момент золото (и для себя, и для клуба), юный полузащитник только находился на пути к первой команде. Но чемпионами москвичи стали на глазах у Кости — теперь-то кажется символичным, что произошло это именно в Казани. В столице Татарстана они снова стали одноклубниками с ЛВС. Как ни удивительно, Кучаев стал первым игроком ЦСКА, пополнившим «Рубин» при Слуцком. Пока речь только об аренде, но оба настроены на взаимовыгодное сотрудничество. Команде нужен креатив, а футболисту — стабильная практика. Интересы совпали.

Леонид Слуцкий главный тренер «Рубина» «Давно знаем Кучаева. Определённый промежуток времени Костя очень ярко проявлял себя в ЦСКА, поэтому очень надеемся, что и мы сможем помочь реанимировать его карьеру, и он нам — решить турнирные задачи».

«Рубин» интересовался Кучаевым ещё полтора года назад. Тогда ЦСКА не отпустил игрока

— Ты когда-нибудь раньше проводил «взрослые» сборы зимой где-то, кроме Кампоамора? — Интересуюсь у Константина на второй день его пребывания в турецком лагере «Рубина».

— Зимние — нет. Только Кампоамор был. С дублем бывали в других местах, но это не считается, да?



— В Белеке более оживлённо, чем в Кампоаморе?

— Да, у нас здесь несколько команд в отеле, но не сказать, что мы друг другу как-то мешаем. В тренажёрке, на поле вообще не соприкасаемся. Только после тренировки иногда видимся. Из знакомых встретил Мишу Лысова, с которым играли за юношеские и молодёжную сборные. Он теперь в «Локомотиве-2» — как я понимаю, уже на тренерской.

— А из новых одноклубников кого первого встретил?

— Половина тренерского состава и некоторые игроки летели на второй сбор из Москвы. С Саней Ломовицким мы были знакомы по сборным — так получилось, что его и встретил первого в аэропорту. Потом заметил Онугху, но так как мы не были ещё знакомы — не стал завязывать разговор (улыбается).

— Кроме Ломовицкого, с кем-то из рубиновцев играл раньше?

— Леон Мусаев был в сборной вместе с нами. Зуева знал — вот, наверное, и всё.

— Понравился ролик, которым «Рубин» тебя представил?

— Да, ролик прикольный. Девушка показала — мне понравилось.

— Сам когда-нибудь сидел за игровыми автоматами?

— Ни разу не пробовал.

— Как происходил переход?

— Сложно описать в двух словах. Затяжной получился процесс. Клубы долго вели переговоры. Я побыстрее принял решение.

— Кажется, «Рубин» ещё осенью тебя хотел?

— Такие разговоры ещё года полтора назад велись. Тогда ЦСКА не отпустил — сейчас договорились.

Кучаев провёл несколько тренировок в ЦСКА Слуцкого и был на «золотом» матче в Казани в 2016-м

— Ты ведь не застал Слуцкого в первой команде ЦСКА?

— Совсем немного застал, когда «сборники» разъезжались и нас из дубля выдёргивали на тренировки основы. Но опытом совместной работы это, конечно, не назовёшь.

— С кем-то советовался перед переходом?

— Естественно, я выслушал мнения родителей, девушки, агента, тренеров ЦСКА, «Рубина». Но окончательное решение в любом случае принимал сам.

— Друзья-армейцы — Чалов, Дивеев, Обляков — одобрили твой выбор?

— Скорее, просто приняли. Всем нам хочется играть — тем более в молодом возрасте. Поэтому я думаю, что они меня поняли.

— Слуцкий звонил?

— Да.



— Наверняка с какой-то хохмы зашёл?

— Моя девушка — фигуристка, а Леонид Викторович — эксперт в этом деле. Начал расспрашивать про какие-то элементы, а я в них вообще не разбираюсь. Ну и подколол меня: «Как Лена вообще с тобой живёт? О чём вы разговариваете?». А ещё Викторович пообещал кое-что сделать, если всё сложится удачно для меня и «Рубина». Не буду рассказывать, что именно, чтобы не сглазить. Может быть, потом, если всё сбудется.

Константин Кучаев Фото: twitter.com/fcrk

— Заметил, что на тренировке Слуцкий много с тобой разговаривает. Есть серьёзные различия в построении тренировочного процесса в ЦСКА и «Рубине»?

— Почти все ребята знают его требования, а я, получается, с ними только знакомлюсь. Поэтому мне он сейчас объясняет больше, чем остальным.

— В ЦСКА тебя бросали с места на место. Уже понимаешь, где будешь играть у Слуцкого?

— Примерно да. У нас был разговор на эту тему. Честно говоря, уже устал метаться с места на место. Хочется найти позицию, на которой будешь всегда играть и набираться опыта именно на ней, а не где придётся. Надеюсь, в «Рубине» у меня это получится.

— С чем у тебя ассоциируется Казань?

— У меня только раз была возможность что-то в городе посмотреть — с дублем в 2016-м. Мы тогда погуляли после своей игры, посмотрели мечеть и другие достопримечательности. Мне очень понравилось. Потом всей командой ходили на чемпионский матч ЦСКА.

— Фанатели?

— Чтобы прямо фанатеть, орать — нет. Мы же сами футболисты, нет такого задора, как у фанатов. Но, естественно, переживали за одноклубников.

Олич доверял Кучаеву. У Березуцкого полузащитник чаще сидел на скамейке

— Грустно было покидать родной клуб?

— Не сказал бы. Интересно попробовать что-то новое — другие требования, стиль игры. Полезный опыт. Тем более я пока что в аренде. А связи с ребятами в любом случае не теряю.

— Место «Рубина» в таблице не смущало?

— Я на место вообще не смотрел. В таблице достаточно тесно, и всё ещё может перевернуться.

— Слышал от людей, близких к ЦСКА, что ты как игрок импонировал Оличу. Ощущал это?

— Даже за тот короткий отрезок почувствовал, что верит, ждёт, наигрывает в составе. Но это не значит, что он меня одного поддерживал. Мне кажется, Олич ко всем ребятам плюс-минус одинаково относился — очень хорошо, доброжелательно.

— Если Гончаренко иногда «перекручивал гайки», то Ивица — ослабил?

— Не то чтобы ослабил, но атмосфера стала чуть более раскрепощённой. Все понимали, что нужно выкладываться по максимуму, но при этом не было никакого негатива. Все друг за друга дорабатывали, никто никому не пихал.

— С Березуцким как работалось?

— С каждым тренером по-своему интересно. У каждого свои видение, взгляды, требования. С Алексеем Владимировичем тоже было достаточно комфортно. Что-то своё он привнёс.

— Из шести последних матчей ЦСКА ты половину отсидел в запасе целиком и только раз вышел в старте. Понимал, почему так происходит?

— Я старался не задаваться такими вопросами. Просто ещё усерднее тренировался, работал над собой.

— Был с ним разговор напоследок?

— Я больше с Василием Владимировичем разговаривал. Интересовался и его мнением, стоит ли сейчас уходить из ЦСКА. Он ответил: «Ты уже большой мальчик и должен принимать решение сам».

Разрыв «крестов» — самое большое потрясение в карьере Константина. Травма лишила надежд на участие в ЧМ-2018

— Твой самый счастливый день в ЦСКА?

— Наверное, когда взяли Суперкубок, хотя я тогда и не играл. Всегда хочется выигрывать турниры, чемпионат, а единственное, что мы завоевали — это как раз Суперкубок.

— А самый грустный?

— Разрыв «крестов» в том же 2018-м, 100%.

— Долго приходил в себя от такого потрясения?

— Я понимал, что это часть профессии футболиста, но было тяжело морально. Что делать, пришлось оклематься. Спасибо людям, которые были рядом и поддержали.

— Помазун, Марадишвили, Тикнизян, Кучаев… ЦСКА больше не дорожит воспитанниками?

— Не думаю, что прямо-таки не дорожит. Каждый случай индивидуален. Кто-то идёт за игровой практикой, за кого-то предложили хорошие деньги. Почему нет? Может быть, для развития самих пацанов лучше было уйти, чем сидеть на замене.

Орешкин глубоко погружается в дела клуба — приезжает на тренировки команды, заходит в раздевалку после игр

— Раньше ЦСКА гордился своей семейственностью, особой атмосферой. Нет ощущения, что этой душевности становится всё меньше?

— У каждого клуба есть своя аура, но ей свойственно меняться. Команда не может играть вечно одними и теми же людьми. Конкуренция есть не только у футболистов, но и у тренеров. Да у всех вообще. Ничего особенного в этом нет. Тем более пришедшие игроки довольно хорошо влились в коллектив и не нарушили атмосферу.

— Кого, кроме Акинфеева, можно назвать хранителем традиций?

— Да все опытные футболисты, которые остались в ЦСКА. Тот же Дзагоев. Мы у них всё перенимали. А вообще не вижу ничего страшного в том, чтобы нарушать какие-то старые традиции и создавать новые.

— Насколько близок к команде новый босс Орешкин?

— На самом деле, достаточно близок. Несколько раз приезжал на базу, после тренировок общался с командой. Заходит в раздевалку после игр. А сейчас после первого сбора видели его в аэропорту — встречал семью из Испании.

— С Гинером за годы в ЦСКА хотя бы раз разговаривал?

— Не приходилось.

— Всего несколько лет назад молодёжь ЦСКА дважды побеждала «Реал» и вызывала восторги в России. Почему эта история не получила развития?

— Сам не понимаю почему. Может, был мощный эмоциональный подъём, который потом не смогли удержать. Плюс физически тогда себя чувствовали очень хорошо, а после зимней паузы — хуже. Наверное, много факторов сошлось — смена тренеров, руководства. Что тут первопричина — непонятно.

— Было чувство, что у команды с Гончаренко произошло взаимное пресыщение, усталость друг от друга?

— У меня лично такого ощущения не было. Может быть, просто стоило гибче сделать команду — разные тактики, схемы, а не играть по одному направлению. А может, и нет, не мне судить.

— В твоей карьере пока главный упущенный шанс — ЧМ-2018?

— Главное упущение — это здоровое колено, а потом уже турниры. Не знаю, насколько реально было поехать на ЧМ, но теоретическая возможность точно была. Со слов наших тренеров, с ними связывались из сборной по поводу меня.

Хуан Мата и Константин Кучаев Фото: Gareth Copley/Getty Images

В сборной Черчесова Кучаев провёл один матч. С Карпиным пока не знаком

— Тайм в Молдавии остаётся пока единственным для тебя в национальной команде. Не получилось с первой попытки произвести впечатление на тренера?

— Это у тренера надо спросить. По ощущениям, для первого раза сыграл неплохо. Я был доволен, что вообще дебютировал в сборной, но понятно, что со временем хотелось бы улучшать игру.

— С Черчесовым общался?

— Да, в первый же день в Новогорске поговорили. Потом в тренировочном процессе общались, он что-то подсказывал. Мне показалось, что у Черчесова со всеми игроками были хорошие отношения. Скандалов точно не было.

— При Карпине круг кандидатов в сборную резко расширился. Дополнительная мотивация для тебя?

— Какими бы ни были круг и тренер, каждому футболисту хочется играть в сборной. В этом плане мотивация у меня не поменялась.

— Хотя бы шапочно знаком с Валерием Георгиевичем?

— Нет, пока ни разу не пересекались.

Елена Радионова приобщает Кучаева к фигурному катанию, а он её — к футболу

— Семейный статус у тебя без изменений — «в отношениях»?

— Ну да, есть девушка.

— Для следующего шага ещё не созрели?

— Может, готовность я уже и чувствую, но понимаю, что ещё рановато делать следующие шаги…

— Два спортсмена — плюс для отношений?

— Не знаю, как у других спортивных пар, а в нашем случае это плюс. Считаю, что человек, профессионально занимавшийся спортом, лучше тебя поймёт, чем девушка, не знающая, что такое моральная и физическая усталость.

Елена Радионова



Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Бронзовый призёр чемпионата мира (2015), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2015, 2016), чемпионка России (2015) и первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок (2013, 2014). Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Бронзовый призёр чемпионата мира (2015), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2015, 2016), чемпионка России (2015) и первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок (2013, 2014).

— На каком уровне Елена разбирается в футболе?

— Дилетант. Но уже намного лучше, чем в начале. Раньше она вообще такую игру не знала (улыбается). А сейчас — следит за новостями, читает. Уже погружена. Спорим по каждому моменту.

— Например?

— Чаще всего мои моменты обсуждаем. Как правило, мнения расходятся, что и как нужно было сделать в том или ином эпизоде.

— Понимаешь природу сумасшедшей популярности фигурного катания?

— А оно разве сильно популярно?

— По кликабельности периодически футбол обгоняет.

— Правда? Может быть, просто футбол стал менее популярным, хотя после чемпионата мира должно было быть наоборот. Не знаю, не специалист в фигурке.

— Смотришь соревнования — или теперь приходится?

— Раньше не следил, а теперь иногда смотрю. С Лениными комментариями — намного интереснее.