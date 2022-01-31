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Игроки «Зенита» устроили приветственный тоннель для Алберто

Игроки «Зенита» устроили приветственный тоннель для Алберто
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Новичок «Зенита» Юри Алберто прошёл традиционный обряд посвящения в виде приветственного тоннеля. Видео опубликовано в «твиттере» команды из Санкт-Петербурга.

Вчера, 30 января, российский клуб подписал контракт с бразильским футболистом на пять лет. Также «Зенит» объявил об уходе нападающего Сердара Азмуна в немецкий «Байер». Ранее иранский футболист подписал с леверкузенским клубом предварительный контракт, который должен был вступить в силу с лета 2022 года.

На счету Алберто 30 голов и шесть передач в 100 матчах за «Интернасьонал». Контракт нападающего с клубом был рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. «Зениту» нападающий обошёлся в € 24 млн.

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