«Лион» согласовал аренду полузащитника «Тоттенхэма» с опцией выкупа

Полузащитник «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле в ближайшее время станет игроком французского «Лиона». Стороны согласовали условия арендной сделки до конца сезона с опцией выкупа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, сейчас клубы готовят документы для заключения сделки. «Лион» будет платить часть зарплаты полузащитника. Сам Н'Домбеле находится во Франции со вчерашнего вечера.
Француз выступает за «Тоттенхэм» с 2019 года, куда перешёл из «Лиона» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби:
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