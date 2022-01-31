«Ахмат» проиграл клубу из Косово в товарищеском матче в Турции
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В товарищеском матче на сборе в Турции «Ахмат» принимал «Лапи» из Косово. Встреча прошла на стадионе «Мардан Спортс» в Анталье и завершилась победой «Лапи» со счётом 1:0.
На 65-й минуте встречи единственный гол забил защитник «Лапи» Бианор Нето.
«Ахмату» предстоит провести ещё один контрольный матч сегодня, 31 января. Соперником грозненского клуба будет македонский «Шкупи». Игра начнётся в 17:00 мск.
«Ахмат» набрал 27 очков в 18 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы грозненский «Ахмат» сыграет с «Уфой» на своём поле. Встреча пройдёт 27 февраля.
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