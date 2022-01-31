В ЦСКА рассказали о ходе переговоров по переходу Чалова в «Базель»

Глава селекции ЦСКА Андрей Мовсесян прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Фёдора Чалова в «Базель» на правах аренды. Ранее сообщалось, что швейцарский клуб арендует футболиста до конца сезона без права выкупа.



«Переговоры с «Базелем» по аренде Чалова идут. Они движутся в правильном направлении, все стороны понимают, чего хотят», — сказал Мовсесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В сезоне-2021/2022 Фёдор провёл за московский ЦСКА 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с армейцами рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фёдора Чалова в € 8,5 млн.