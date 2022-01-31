«Базель» арендует Чалова до конца сезона

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов завершит нынешний сезон в составе швейцарского «Базеля». Клуб арендует футболиста до конца сезона без права выкупа. Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в «Телеграме».



«Федор Чалов покидает ЦСКА. Нападающий отправится в аренду в «Базель» до конца сезона. Права выкупа у швейцарского клуба нет. Напомню, недавно «Базель» продал в «Фиорентину» нападающего Артура Кабрала на замену Душану Влаховичу. «Базель» идет на втором месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе в Лиге конференций-2021/2022 команда заняла первое место», — написал Арустамян.



В сезоне-2021/2022 Фёдор провёл за ЦСКА 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с армейцами рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фёдора Чалова в € 8,5 млн.

Источники «Чемпионата» подтверждают, что нападающий армейцев закончит сезон в швейцарском клубе.