«Ювентус» приобрёл центрального защитника из Серии В
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«Ювентус» на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника «Фрозиноне» Федерико Гатти.
Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2026 года. Гатти проведёт остаток сезона во «Фрозиноне» на правах аренды, а летом прибудет в Турин. Клуб выступает в Серии В.
Гатти является воспитанником «Алессандрии». Также он выступал за «Павароло», «Вербанину» и «Про Патрию». Во «Фрозиноне» футболист перешёл летом 2021 года на правах свободного агента.
В текущем сезоне на счету Гатти 19 игр за «Фрозиноне» во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал один результативный пас. Федерико считается одним из самых перспективных защитников Италии. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,5 млн.
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