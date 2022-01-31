«Ливерпуль» отдал в аренду «Борнмуту» центрального защитника

Центральный защитник «Ливерпуля» Натаниэл Филлипс перешёл в «Борнмут» на правах аренды, информирует пресс-служба красных.

Филлипс, подписавший новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем» прошлым летом, проведёт в клубе из Чемпионшипа вторую половину этого сезона. «Борнмут» занимает третье место в турнирной таблице, сыграв 28 матчей.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Борнмута».

Филлипс — воспитанник «Ливерпуля». Это вторая аренда в карьере Натаниэла. Он играл за «Штутгарт» в сезоне-2019/2020 и помог немецкой команде выйти в первую Бундеслигу.



24-летний футболист провёл за «Ливерпуль» 24 матча. В прошлом сезоне он подменял травмированных защитников, но в текущей кампании выходил на поле лишь три раза.