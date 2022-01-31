«Галатасарай» арендовал у «Барселоны» 22-летнего голкипера
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Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья перешёл на правах аренды в «Галатасарай». Турецкий клуб арендовал 22-летнего футболиста до конца этого сезона, информирует пресс-служба сине-гранатовых.
«Галатасарай» будет платить Пенье всю зарплату. В сделку не включена опция о выкупе молодого голкипера.
Пенья — воспитанник «Барселоны». Он перешёл в академию каталонского клуба в 2012 году из «Вильярреала». Футбольную карьеру голкипер начинал в «Аликанте». Пенья в последнее время был третьим вратарём испанского клуба.
В нынешнем сезоне в девяти матчах за «Барселону Б» Пенья пропустил восемь голов и четырежды сыграл на ноль. Соглашение испанского вратаря и команды истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает Пенью в € 3 млн.
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