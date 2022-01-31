«Спартак» объявил о подписании полузащитника сборной Люксембурга

Полузащитник швейцарского клуба «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. Футболист перешёл в московский «Спартак», информирует пресс-служба красно-белых.
Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года и предполагает возможность приоритетного выкупа трансфера «Спартаком». В случае активации этого пункта контракт Перейры с московским клубом будет рассчитан до лета 2027 года, уточняет пресс-служба «Янг Бойз». Кристофер будет выступать за красно-белых под 17-м номером.
Мартинс выступал за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Швейцарии и не отметился результативными действиями. С 2014 года он вызывается в сборную Люксембурга.
Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
Ранее СМИ сообщали, что трансфер полузащитника «Янг Бойз» может обойтись «Спартаку» в € 10 млн.
- 31 января 2022
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