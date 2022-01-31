Источник: «Спартак» заплатит за хавбека «Янг Бойз» около € 10 млн

Полузащитник швейцарского «Янг Бойз» Кристофер Мартинс Перейра близок к переходу в «Спартак». Московский клуб заплатит за хавбека из Люксембурга около € 10 млн. Об этом сообщает Blick.

Ранее появилась информация, что московский клуб арендует Кристофера Перейру с обязательным правом выкупа.



Мартинс выступает за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Швейцарии и не отметился результативными действиями. С 2014 года он вызывается в сборную Люксембурга.



Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).