«Барселона» и «Арсенал» достигли устной договорённости о переходе Обамеянга

«Барселона» и «Арсенал» достигли устной договорённости о переходе форварда Пьер-Эмерика Обамеянга в каталонский клуб, сообщает The Athletic.

Речь идёт об аренде до конца сезона. Теперь осталось уладить детали контракта габонского футболиста с «Барселоной». Если удастся всё согласовать, Обамеянг должен сегодня пройти медосмотр и подписать контракт.

В декабре прошлого года Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что в январе нападающий может покинуть «Арсенал».



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.