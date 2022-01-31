«Барселона» и «Арсенал» достигли устной договорённости о переходе Обамеянга
Поделиться
«Барселона» и «Арсенал» достигли устной договорённости о переходе форварда Пьер-Эмерика Обамеянга в каталонский клуб, сообщает The Athletic.
Речь идёт об аренде до конца сезона. Теперь осталось уладить детали контракта габонского футболиста с «Барселоной». Если удастся всё согласовать, Обамеянг должен сегодня пройти медосмотр и подписать контракт.
В декабре прошлого года Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что в январе нападающий может покинуть «Арсенал».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Комментарии
- 31 января 2022
-
22:45
-
22:40
-
22:21
-
22:20
-
22:04
-
22:01
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:41
-
21:36
-
21:29
-
21:21
-
21:02
-
20:40
-
20:40
-
20:35
-
20:17
-
20:09
-
19:51
-
19:46
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:31
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:49
-
18:40
-
18:31
-
18:25
-
18:16
-
18:12
-
18:08
Партнерский контент