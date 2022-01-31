«Впереди новый вызов!» Понсе — об уходе из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе, перешедший на правах аренды в испанский «Эльче», прокомментировал это событие в соцсетях.

«Впереди новый вызов! С нетерпением жду начала новой истории. Вперёд!» — написал Понсе под тематическим видео в своём «инстаграме».

Напомним, у «Эльче» есть право выкупа аргентинца. Опция выкупа станет обязательной при наступлении определённых обстоятельств, которые официальными источниками не уточняются.

Интерес к форварду «Спартака» также проявляли «Дженоа» и «Венеция». Аргентинский футболист был одним из рассматриваемых вариантов для итальянских команд.



Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года. Он получил травму мениска в игре с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, покинув поле в первом тайме после столкновения с защитником соперника Костасом Маноласом. Понсе должен вернуться в строй к началу второй половины сезона.