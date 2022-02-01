Два сейва поляка Булки принесли «Ницце» победу над «ПСЖ». Он принадлежит парижанам

В Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором «Пари Сен-Жермен» принимал «Ниццу». Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти со счётом 1:0 (6:5 пен.).

Победу «Ницце» принёс сейв польского голкипера Марцина Булки после удара 18-летнего нидерландского полузащитника «ПСЖ» Ксави Симонса. Ударом ранее 38-летний бразильский защитник «Ниццы» Данте поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы паненкой. Ранее Булка отразил и удар экс-хавбека санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредеса.

Примечательно, что главный герой этого матча – 22-летний поляк Марцин Булка – принадлежит «ПСЖ», а в «Ницце» он выступает на правах аренды.

В этом сезоне Булка провёл свой второй матч, первый был также в Кубке Франции – с «Шоле» (1:0).