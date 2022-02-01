«Ливерпуль» не успел оформить сделку по 19-летнему полузащитнику «Фулхэма»

«Ливерпулю» не хватило времени, чтобы завершить переход 19-летнего английского полузащитника «Фулхэма» Фабио Карвальо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, футболист уже прошёл медицинское обследование перед переходом, однако клубы не успели оформить необходимые документы о трансфере. У клубов была полная договорённость, но они знали, что находятся в «гонке со временем».
«Ливерпуль», «Фулхэм» и Карвальо попытаются решить вопрос с переходом уже в летнее трансферное окно.
Хавбек является воспитанником «Фулхэма». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, Карвалью сыграл в 18 матчах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
«Ливерпуль» обыграл на выезде «Кристал Пэлас»:
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