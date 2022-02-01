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Франк Рибери в ближайшее время может завершить карьеру

Франк Рибери в ближайшее время может завершить карьеру
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Французский полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери может досрочно расторгнуть контракт с командой и завершить карьеру, сообщает GOAL. Рибери стал игроком «Салернитаны» в сентябре 2021 года. Соглашение французского футболиста с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне 38-летний футболист принял участие в 12 матчах итальянской Серии А и отдал 2 результативные передачи. Ранее Рибери выступал за такие клубы, как «Брест», «Галатасарай», «Марсель», «Бавария», «Фиорентина» и другие команды.

«Салернитана» в 22 матчах Серии А этого сезона набрала 10 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Ранее появлялась информация о том, что Франк Рибери может продолжить карьеру в Турции.

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