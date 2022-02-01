Лысов — о завершении карьеры в 23 года: «Жаль, что всё так быстро закончилось»

Экс-игрок «Локомотива» Михаил Лысов, которому пришлось завершить профессиональную карьеру в 23 года из-за проблем с сосудами, рассказал, что чувствовал в тот момент.

«У меня не было депрессии, душевных терзаний — может быть, потому, что за восемь месяцев морально к чему-то подобному уже подготовился. Но переосмысление случившегося и поиск себя продолжаются до сих пор. Очень помогла поддержка друзей и семьи. А ещё рождение сына. Ему всего год и три месяца.

Жаль, конечно, что всё так быстро закончилось. С другой стороны, кое-что в футболе успел: выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок. Только гол за «Локо» не забил, но это точно не самое главное», – передаёт слова Михаила корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.