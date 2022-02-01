Лысов — о завершении карьеры в 23 года: «Жаль, что всё так быстро закончилось»
Поделиться
Экс-игрок «Локомотива» Михаил Лысов, которому пришлось завершить профессиональную карьеру в 23 года из-за проблем с сосудами, рассказал, что чувствовал в тот момент.
«У меня не было депрессии, душевных терзаний — может быть, потому, что за восемь месяцев морально к чему-то подобному уже подготовился. Но переосмысление случившегося и поиск себя продолжаются до сих пор. Очень помогла поддержка друзей и семьи. А ещё рождение сына. Ему всего год и три месяца.
Жаль, конечно, что всё так быстро закончилось. С другой стороны, кое-что в футболе успел: выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок. Только гол за «Локо» не забил, но это точно не самое главное», – передаёт слова Михаила корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Комментарии
- 1 февраля 2022
-
09:30
-
09:23
-
08:53
-
08:30
-
08:26
-
08:03
-
07:38
-
05:25
-
04:32
-
04:29
-
04:16
-
04:10
-
03:57
-
03:34
-
03:30
-
03:13
-
02:55
-
02:46
-
02:24
-
02:09
-
01:59
-
01:46
-
01:39
-
01:21
-
00:59
-
00:53
-
00:40
-
00:26
-
00:20
- 31 января 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:34
-
23:18
-
23:08
-
23:08
Партнерский контент