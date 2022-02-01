Ван де Бек: Лэмпард серьёзно повлиял на моё решение. Я могу многому у него научиться

Полузащитник Донни ван де Бек прокомментировал переход из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон». «Ириски» арендовали нидерландского футболиста до конца этого сезона.

«Мы провели очень позитивную встречу с новым тренером [Фрэнком Лэмпардом]. У нас совпадают представления о футболе, и он оказал серьёзное влияние на моё решение.



Я играл против него, когда был в «Аяксе», а он в «Челси» [в качестве тренера], поэтому он знает меня как игрока. Он считает, что у меня есть качества, которые могут помочь команде.



Я могу многому у него научиться, потому что он выступал примерно на той же позиции — игрок полузащиты, который забивал много голов», — приводит слова ван де Бека официальный сайт «Эвертона».

В нынешнем сезоне ван де Бек сыграл в 14 матчах за манчестерскую команду во всех турнирах и отметился только одним голом. Хавбек выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека действует до июня 2025 года.