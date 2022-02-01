39-летний Дефо подписал контракт с «Сандерлендом»
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Бывший нападающий «Тоттенхэма» Джермейн Дефо подписал контракт с «Сандерлендом», который выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола.
Соглашение 39-летнего футболиста с «Сандерлендом» рассчитано до конца этого сезона. Дефо уже играл за «чёрных котов» с 2015 по 2017 год. После 29 матчей «Сандерленд» занимает в таблице 3-го английского дивизиона 3-е место.
С августа 2020-го по январь 2022-го англичанин выступал за шотландский «Рейнджерс». За это время он успел провести 74 матча за клуб из Глазго, в которых забил 32 гола и отдал 10 результативных передач.
С 2004 по 2008 год и с 2009 по 2014 год Дефо защищал цвета «Тоттенхэма». Также игрок вызывался в сборную Англии, за которую провёл 57 матчей и забил 20 голов.
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