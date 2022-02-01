Умер бывший владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини

Ушёл из жизни бывший владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини, сообщает La Repubblica. Ему было 80 лет.

В конце декабря прошлого года Дзампарини попал в больницу из-за перитонита. Спустя несколько дней его выписали, однако затем его состояние потребовало повторной госпитализации. В ночь на 1 февраля Дзампарини скончался.

Дзампарини был владельцем «Палермо» 16 лет, с 2002 года. В 2018 году он продал 100% акций сицилийского клуба компании из Лондона. В 2019 году «Палермо» был признан банкротом. Сейчас команда играет в третьем по силе дивизионе Италии.



При Дзампарини «Палермо» дважды становился победителем итальянской Серии B (2003/2004, 2013/2014), а также доходил до финала Кубка Италии в сезоне-2010/2011.