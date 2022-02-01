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Дочь Сульшера дебютировала за женскую команду «МЮ». Уле-Гуннар смотрел матч с трибун

Дочь Сульшера дебютировала за женскую команду «МЮ». Уле-Гуннар смотрел матч с трибун
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Дочь бывшего форварда и главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера Карна дебютировала за основную женскую команду «красных дьяволов».

19-летняя Карна сыграла в матче Кубка Англии с «Бриджуотер Юнайтед» (2:0). Она вышла на поле за три минуты до конца встречи.

Уле-Гуннар наблюдал за игрой с трибун вместе с женой Силье, информирует Talksport. Это первый случай в истории клуба, когда за «МЮ» поиграли и отец, и дочь.

Фото можно посмотреть в «твиттере» женской команды «Манчестер Юнайтед».

Карна присоединилась к «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. В этом сезоне она забила 13 голов в 12 матчах за команду U21.

Напомним, 21 ноября 2021 года «МЮ» отправил Сульшера в отставку с поста главного тренера команды.

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