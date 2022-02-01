Маркевич: после финала Лиги Европы с «Днепром» мог возглавить «Марсель»

Бывший главный тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич ответил на вопрос о том, какие зарубежные клубы мог возглавить.



«Были ли предложения после ухода из «Днепра» в 2016 году? Об этом нет смысла говорить, так как переход не состоялся. Это были зарубежные команды. С «Галатасараем» мы уже вели переговоры во Львове, но не сошлись по одному вопросу. Я не хотел брать в команду уже отыгранных футболистов, а планировал работать с молодыми и перспективными. Но у них другая политика. «Галатасарай» берёт опытных, возрастных игроков, которые поиграли в Англии, других чемпионатах и уже наелись футболом. Так команду не сделаешь.



Был ещё вариант с «Марселем». Я мог возглавить французскую команду после финала Лиги Европы с «Днепром», но меня не отпустили. У меня ещё был год контракта с днепровским клубом», — цитирует Маркевича FanDay.

Напомним, в финале Лиги Европы-2014/15 «Днепр» уступил «Севилье» со счётом 2:3.