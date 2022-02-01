Румменигге: когда узнал о долге «Барселоны» в € 1,5 млрд, то плохо спал той ночью

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о важности финансовой составляющей в футболе.
«Сейчас нужно уделять внимание финансам. Есть очень, очень отрицательные примеры – как «Барселона». Когда я узнал об их задолженности в € 1,5 млрд, то, скажу честно, плохо спал той ночью. Такие события в футболе очень беспокоят», – цитирует Румменигге Sky Sport.
Также функционер поделился мыслями о том, может ли перейти в «Баварию» форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
«Я думаю, что эта команда снова станет чемпионом Германии в этом году и, возможно, даже выиграет Лигу чемпионов. У клуба очень качественный состав, нужно действовать осторожно и не предпринимать безумных шагов. Вы вообще знаете, сколько надо потратить на Холанда? Вы даже не можете себе представить. А я могу. Клуб, который его купит, должен быть готов к серьёзным тратам», — сказал Румменигге.
- 1 февраля 2022
-
16:55
-
16:39
-
16:32
-
16:10
-
16:04
-
16:01
-
15:46
-
15:32
-
15:27
-
15:13
-
15:05
-
14:49
-
14:27
-
14:26
-
14:12
-
14:05
-
14:02
-
13:27
-
13:26
-
13:18
-
13:07
-
12:54
-
12:51
-
12:29
-
12:13
-
12:11
-
11:45
-
11:39
-
11:27
-
11:12
-
11:05
-
10:42
-
10:38
-
10:24
-
10:15